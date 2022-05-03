В Киевской области найдены два мужских тела со следами пыток

Обнаружены новые жертвы российских оккупантов. Мужчин истязали, а потом застрелили.

В селе Калиновка Макаровского района Киевской области обнаружено захоронение двух мужчин со следами пыток на телах. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По предварительной информации, военнослужащие вооруженных сил РФ во время оккупации населенного пункта сначала пытали, а затем убили двух мирных жителей. Руки погибших были со сорванными ногтями и завязаны за спиной, на их телах обнаружены огнестрельные ранения", - говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст.438 УК). Досудебное расследование продолжается.

Напомним, СБУ установила личности почти 900 российских захватчиков, совершавших преступления против мирного населения в Киевской области.