На юге Украины ВСУ уничтожили 120 оккупантов

В целом за день наши ракетно-артиллерийские подразделения точно выполнили более сотни огневых задач.

В Херсонской области в понедельник, 2 мая, украинские защитники сорвали попытку вражеской диверсионно-разведывательной группы захватить наблюдательный пост ВСУ, сообщают в оперативном командовании Юг.

Как указано, по российским войскам открыли минометный огонь. В целом за день наши ракетно-артиллерийские подразделения точно выполнили более сотни огневых задач.

"Как следствие, общие потери врага в сутки составляют 122 рашиста", - говорится в сводке.

Отмечается, что кроме подбитых российских катеров, защитники уничтожили еще несколько единиц бронированной и автомобильной техники, а также ударный беспилотник-разведчик типа Форпост, пытавшийся с моря зайти в Одессу. Вражеский дрон сбили силы ПВО.

Как сообщалось, накануне российские войска нанесли ракетный удар по жилому дому в городе Одесса. В результате погиб подросток, 17-летняя девушка в тяжелом состоянии госпитализирована.