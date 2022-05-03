Итоги 02.05: Сценарии войны и Рапторы на дне

В ГУР назвали два варианта окончания войны; у острова Змеиный уничтожены два российских катера. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Глава ГУР спрогнозировал исход войны в Украине

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что в случае применения Россией тактического ядерного оружия по Украине есть всего два варианта окончания войны - распад РФ на три и более частей или смена российского руководства. При любом сценарии Украина выйдет победителем, подчеркнул он.

В Черном море уничтожены два вражеских катера

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что у острова Змеиный рано утром были уничтожены два российских катера типа Раптор. Украинские военнослужащие поразили двигающиеся цели с помощью ударных дронов Bayraktar.

В ЕС назвали сроки введения эмбарго на энергоносители из РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз прекратит импорт российского угля этим летом, постепенно откажется от российской нефти до конца года и сильно сократит импорт газа из России. В то же время стало известно, что до 9 мая Брюссель намерен ввести против России шестой пакет санкций за ее вторжение в Украину. Ожидается, что новые ограничения будут касаться механизма введения эмбарго на нефть из РФ.

Вследствие удара российских войск по Одессе погиб ребенок

Россия нанесла очередной ракетный удар по Одессе. Снаряд попал в двухэтажный жилой дом, в котором находились пять человек. Жертвой атаки стал 15-летний мальчик, 17-летняя девушка в тяжелом состоянии госпитализирована.

Украина получила почти 500 млн евро финансовой помощи

США, Норвегия и Австрия передали Украине через целевой мультидонорский трастовый фонд Всемирного банка 495 млн евро. Грант поступил в общий фонд госбюджета Украины для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки переселенцев.

Лавров попал в скандал из-за высказываний о евреях

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о еврейских корнях президента Украины Владимира Зеленского и утверждал, что у Адольфа Гитлера тоже были еврейские корни, и вообще евреи - самые ярые антисемиты. Слова российского министра вызвали волну возмущения как в Израиле, так и в Украине.

Глава СНБО исключил подписание мирного договора с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что мирного договора с Россией не может быть - возможна только ее капитуляция. По его словам, чем раньше Москва признает поражение, тем лучше ей будет.

В Украине выросли цена на бензин

Розничные сети АЗС повысили цены на горючее вслед за повышением правительством предельных торговых надбавок на бензины и дизтопливо. Так, в сетях WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 1,95 грн/л - до 36,05 грн/л. Дизельное горючее в этих сетях подорожало на 2,00 грн/л - до 40,66 грн/л.

Число погибших в Украине российских солдат достигает 24 тысяч

С 24 февраля по 2 мая общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 23 800 человек (+300 за сутки). Кроме того, украинские защитники уничтожили 194 самолета, 155 вертолетов, 1048 танков и более пяти тысяч единиц другой военной техники врага.овости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet