Бойцы показали, как уничтожают российские танки

Украинские военные выследили вражескую технику между деревьев и уничтожили ее точными выстрелами.

Военные 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского уничтожили вражеский танк и БМП. Видео с уничтожением вражеской техники они опубликовали на YouTube.

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Российские войска поставили свою военную технику на видном месте, утверждают авторы видеоролика.

"Бестолковые решисты живут по такому принципу: "хочешь чтобы никто не нашел - поставь на видном месте". Вот и поставили танк и БМП таким образом, чтобы стало удобно добраться до них танкистам и артиллеристам бригады", - говорится в подписи к ролику.

Ранее Данилов заявил, что мирного договора с Россией не будет. Киев и Москва могут подписать лишь документ о капитуляции страны-агрессора, заявляют у Зеленского.