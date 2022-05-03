В оккупированном Мелитополе у супермаркета прогремел мощный взрыв

К месту происшествия приехало большое количество российских военных.

Сегодня, 3 мая, утром во временно оккупированном Мелитополе, что в Запорожской области, у супермаркета прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает местное издание "РИА Мелитополь".

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Так, по имеющейся информации, взрыв прогремел в районе 08:00 в центре, а именно на парковке за супермаркетом по проспекту Богдана Хмельницкого. Очевидцы утверждают, что взорвался скутер, который был заминирован.

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Из-за происшествия был поврежден фасад магазина, а окна в квартирах неподалеку были выбиты взрывной волной. О пострадавших не сообщается. Известно, что на место прибыло большое количество рашистов.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские Силы спецназначений уничтожили мост под Мелитополем, с помощью которого россияне доставляли технику и боеприпасы из временно оккупированного Крыма. Местные жители рассказали, что у рашистов была истерика от этого.

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