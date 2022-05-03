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Оккупанты утром два раза обстреляли Николаевскую область - ОВА

Об этом рассказал председатель Николаевской ОВА Виталий Ким.
 |  Автор: Виталий Кулак
Оккупанты утром два раза обстреляли Николаевскую область - ОВА
Иллюстративное фото / Facebook.com/MNS.GOV.UA

Российские оккупанты сегодня утром, 3 мая, два раза обстреляли Николаевскую область. Об этом в своем Telegram-канале рассказал председатель Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, в результате вражеских обстрелов никто из людей не погиб и не пострадал. Уточняются размеры нанесенных повреждений жилым домам и объектам инфраструктуры.

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты сейчас делают акцент на захвате полностью Донецкой и Луганской областей. В районе Южного Буга противник 2 мая не вел активных боевых действий, но продолжал обстреливать населенные пункты.

Напомним, ранее Ким сообщил, что на Николаевском направлении российские оккупанты выставляют заградотряды, чтобы их передовые части не отступали. Были случаи, когда отступавших российских военных убивали же свои же заградотряды.

Ранее бойцы 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского показали, как они уничтожили вражеский танк и БМП.

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