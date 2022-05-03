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Обстрелы Запорожской области: разрушена школа, есть жертвы

Оккупанты продолжают обстреливать дома мирных жителей Запорожской области
Обстрелы Запорожской области: разрушена школа, есть жертвы
Оккупанты обстреляли школу в Запорожской области / t.me/zoda_gov_ua

Сегодня, 3 мая, российские военные артиллерией обстреляли поселок Зализничное в Гуляйпольском районе. Об этом сегодня сообщили в Telegram-канале Запорожской ОВА.  

Последствия вражеских обстрелов в Запорожской области / t.me/zoda_gov_ua
Последствия вражеских обстрелов в Запорожской области / t.me/zoda_gov_ua

В результате обстрела повреждена школа: здание, крыша и окна. Помимо этого, снаряды попали или задели еще 12 жилых домов.  

Последствия вражеских обстрелов в Запорожской области / t.me/zoda_gov_ua
Последствия вражеских обстрелов в Запорожской области / t.me/zoda_gov_ua

Как добавили в ОВА, не обошлось без жертв: в результате вражеских обстрелов от полученных осколочных ранений погибли два человека. 

Последствия вражеских обстрелов в Запорожской области / t.me/zoda_gov_ua
Последствия вражеских обстрелов в Запорожской области / t.me/zoda_gov_ua

Отметим, что в Запорожской области продолжаются бои с российскими оккупантами в районе Гуляйполя и к востоку от него. Вчера, 2 мая, войска РФ обстреляли Орехово, в результате чего повреждено несколько зданий. 

Последствия вражеских обстрелов в Запорожской области / t.me/zoda_gov_ua
Последствия вражеских обстрелов в Запорожской области / t.me/zoda_gov_ua

А сегодня утром во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области возле супермаркета прогремел мощный взрыв. Очевидцы утверждают, что взорвался скутер, который был заминирован.

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