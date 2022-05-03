Мэр Ирпеня признался, когда жителям разрешат вернуться
В Ирпене Киевской области сотрудники коммунальных служб заканчивают восстанавливать жизненно необходимое снабжение города водой, электричеством и газом. Об этом сегодня рассказал мэр Ирпеня Александр Маркушин.
“Благодаря почти круглосуточной работе профильных и коммунальных служб в нашем городе почти на 100% восстановлено водоснабжение, около 80% - электроснабжение и 20% - газоснабжение”, - поделился городской голова.
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Мэр отметил, что город расцветает и оживает на глазах, поэтому совсем скоро жителям можно будет возвращаться домой. Тем не менее, Маркушин уточнил, что лишь к концу недели даст более точную информацию: когда и какими маршрутами можно будет возвращаться в Ирпень.
Напомним, что с 25 апреля между Киевом, Ирпенем и Бучей запустили общественный транспорт. График транспорта мы публиковали ранее.
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