ДТЭК вернула свет 20 населенным пунктам в трех областях

Энергетики продолжают работать над восстановлением электроснабжения даже в тех регионах, где ведутся боевые действия.

За минувшие сутки ремонтные бригады ДТЭК восстановили электроснабжение более 4000 тысяч семей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Электричество было восстановлено в 20 населенных пунктах Киевской, Днепропетровской и Донецкой областей.

"Энергетики продолжают возвращать свет в Ирпень, Бучу, Гостомель, Романовку, Дмитровку, Андреевку. В Вышгородском районе частично заживили село Олизаровку. Всего за минувшие сутки свет вернули для 1543 семей. Продолжаются работы над точечными заявками клиентов и восстановлением постоянных схем электроснабжения", - говорится в сообщении.

Несмотря на проведение боевых действий в Донецкой области удалось возобновить электроснабжение 10 населенных пунктов Донецкой области для 1 933 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах. Без электричества в Донецкой области сейчас остаются 243 населенных пункта. Особенные сложности наблюдаются по следующим направлениям: Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Великоновоселковское.

В Днепропетровской области также активизировались артобстрелы, в последствии которых были повреждены электросети. Они обеспечивали светом 9 населенных пунктов Криворожского района, который граничит с Херсонской областью. 2 мая энергетики смогли восстановить электроснабжение всем во все 600 домов, которые из-за обстрелов остались без света.

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