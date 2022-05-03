В Харьковской области разоблачили двух предателей

Оккупантам передавались данные о лицах, принимавших участие в АТО/ООС и местных жителях с активной проукраинской позицией.

В селе Волохов Яр Харьковской области удалось разоблачить двух предателей, которые оказывают российским военным помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Об этом сообщает региональная прокуратура во вторник, 3 мая

Установлено, что староста Волохово-Ярского старостинского округа Балаклейского городского совета и жительница села Волохов Яр передают оккупантам данные о лицах, принимавших участие в АТО/ООС и местных жителях с активной проукраинской позицией.

Кроме того, указанные лица агитируют местное население содействовать оккупантам, а также обеспечивают войска РФ материальными ресурсами: продуктами, жилыми помещениями, спецтехникой и материалами для строительства, – добавили в прокуратуре.

Предателям заочно сообщено о подозрении по факту государственной измены (ч.2 ст.111 УК Украины).

Ранее сообщалось, что двух жителей Киевщины подозревают в госизмене и убийстве по приказу военных РФ. В период оккупации села Залесье они сотрудничали с оккупантами и во время патрулирования территории открыли огонь по мирным жителям.

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