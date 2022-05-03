ВСУ ударили Байрактаром по позициям РФ на Змеином

По некоторым данным, все российские военные, которые находились на острове, пгибли, а командование объявило их без вести пропавшими.

Украинские военные показали удар Байрактара по российским позициям на оккупированном острове Змеиный.

Среди прочего показан мощный взрыв склада с ракетами.

Украинский журналист Роман Цимбалюк со ссылкой на имеющуюся у него информацию, сообщает, что все военнослужащие ВС РФ, которые находись на острове Змеиный во время нанесения удара ВСУ погибли.

Он также сообщил, что накануне остров покинуло восемь военнослужащих РФ, их вывезли с острова на территорию Крыма.

"По словам одного из "эвакуированных", командование знало, что по острову может быть нанесен удар, однако никаких действий (кроме вывоза группы людей) не предпринимали", - нписал Цимбалюк.

Он отметил, что на Змеином находились военнослужащие подразделений 1229 разведывательного центра (в/ч 53189, Севастополь) и 744 центра связи (в/ч 40136, Севастополь) Черноморского флота, которых на данный момент, командование ВС РФ считает всех без вести пропавшими.

Напомним, днем ранее у острова Змеиный были уничтожены два российских катера типа Раптор.

Также несколько дней назад ВСУ разбили вражеский пункт управления на Змеином, а в субботу, 30 апреля, нанесли еще один серьезный удар.

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