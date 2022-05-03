Кабмин выделил 500 млн гривен на лекарства и медоборудование

Правительство приняло решение, которое позволит и в дальнейшем финансировать программу бесплатной раздачи продуктовых и санитарно-гигиенических наборов для жителей прифронтовых городов.

Правительство направило дополнительные 500 млн гривен на закупку лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования. Об этом сообщается на сайте Кабмина во вторник, 3 мая.

"Поддержка наших граждан остается приоритетной задачей. С первых недель войны мы запустили и активно внедряем программу бесплатной раздачи продуктовых и санитарно-гигиенических наборов для жителей прифронтовых городов. Уже раздали сотни тысяч таких наборов", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Кабмин также принял решение, которое позволит и в дальнейшем финансировать эти программы. В целом местным бюджетам правительство перечислит 7,5 млрд гривен.

"Эти программы обеспечат миллионы наших граждан необходимыми продуктами, лекарствами, гигиеническими средствами. Это важные вещи, которые мы реализовываем, и будем продолжать реализовывать", – подчеркнул премьер.

Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил план мер по обеспечению продовольственной безопасности в условиях военного положения.

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