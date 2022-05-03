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На Ровенщине в ДТП с бензовозом погибли 16 человек

Тройное ДТП произошло на автодороге Киев-Чоп в районе села Сытное Дубенского района. Движение на этом участке перекрыто полностью.
На Ровенщине в ДТП с бензовозом погибли 16 человек

В Ровенской области произошла дорожная авария с участием бензовоза, маршрутного автобуса и легковушки. Погибли 16 человек, еще шесть пострадали, сообщает Нацполиция во вторник 3 мая.

Указано, что автомобили столкнулись около 19:20  на автодороге Киев-Чоп в районе села Сытное Дубенского района. В результате столкновения транспортные средства загорелись.

На место происшествия выехал начальник полиции области Алексей Камышанский, работают следователи. Движение по автодороге Киев-Чоп на этом участке перекрыто полностью.

Cмотрите фотогалерею: На Ровенщине в ДТП с бензовозом погибли 16 человек

Ранее в Хмельницкой области погибли семь человек в ДТП. Рано утром столкнулись автобус и микроавтобус с переселенцами.

Также в Италии перевернулся автобус с эвакуированными украинцами. Погибла одна женщина. Остальные пассажиры не пострадали.

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