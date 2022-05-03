Зеленский и Дуда обсудили оборону Украины

Владимир Зеленский проинформировал президента Польши о ходе сопротивления российскому агрессору на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили оборонную помощь Украине и дальнейшее санкционное давление против России. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера во вторник, 3 мая.

"Владимир Зеленский проинформировал президента Польши о ходе сопротивления агрессору на фронте, трагической ситуации в Мариуполе. Собеседники обсудили дальнейшую оборонную помощь Украине. Глава украинского государства особо отметил весомый вклад Польши в этом направлении. Отдельное внимание лидеры уделили дальнейшему усиливающемуся и расширяющемуся санкционному давлению на Россию", – говорится в сообщении.

Зеленский в ходе разговора отметил, что "Россия уже начала энергетическую войну против Польши и всей Европы. Государства ЕС должны избавиться от энергетической зависимости от РФ".

Кроме этого, президент Украины "проинформировал польского коллегу о начале работы по послевоенному восстановлению Украины".

Зеленский поблагодарил президента Польши "за инициативу провести совместно с правительством Швеции и руководством Еврокомиссии Международную донорскую конференцию высокого уровня для Украины, в которой лично примет участие премьер-министр Денис Шмигаль".

Глава государства также пригласил президента Польши выступить в Верховной Раде.

Ранее сообщалось, что Польша не поддержит мирное соглашение со сдачей территорий Украины. Об этом заявил Якуб Кумоч – внешнеполитический советник президента Дуды и один из руководителей президентской канцелярии Польши.

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