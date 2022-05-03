В Донецкой области за день под обстрелами погиб 21 человек

Это наибольшее количество жертв в регионе с тех пор, как россияне обстреляли железнодорожный вокзал в Краматорске.

В результате обстрелов российских агрессоров по населенным пунктам в Донецкой области погиб 21 человек, ранены еще 27. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook вечером во вторник, 3 мая.

"Среди погибших сегодня гражданских 10 в Авдеевке, пять – в Лимане, четыре – в Угледаре, один – в Великой Новоселке и один – в Шандриголовом. Удалось также уточнить информацию о двух погибших в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно", – написал глава ОВА.

Он отметил, что это наибольшее количество жертв за один день с тех пор, как россияне обстреляли железнодорожный вокзал в Краматорске.

Напомним, вечером 3 мая Украина подверглась мощной ракетной атаке. Враг нанес удары по Львовской, Закарпатской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и еще ряду областей.

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