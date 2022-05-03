В результате ракетных обстрелов ж/д станций есть раненый

Войска РФ нанесли ракетные удары по шести железнодорожным станциям в центре и на западе Украины.

Ракетные обстрелы российских войск повредили шесть железнодорожных станций в центральной и западной части Украины. Об этом во вторник, 3 мая, сообщил в Telegram-канале глава Укрзализныци Александр Камышин.

“Сегодня вечером российские войска ударили по шести железнодорожным станциям в центре и на западе Украины. Задержаны 14 пассажирских поездов. Первые из них уже уехали, остальные уедут в течение двух часов”, - рассказал Камышин.

Также он добавил, что взрывы ракет нанесли тяжелые повреждения железнодорожной инфраструктуре.

В свою очередь, глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram сообщил, что в результате ракетных ударов по Днепропетровской области во вторник сильно разрушена железнодорожная инфраструктура, ранен человек.

"У нас два "прилета" в Каменском районе.

Ракеты сильно разрушили железнодорожную инфраструктуру. Один человек ранен", - проинформировал он.

Резниченко сказал, что движение поездов было остановлено.

"Сколько времени нужно на восстановление железной дороги, пока не ясно", - добавил он.

Областное руководство Закарпатья также подтвердило удар по инфраструктуре на железнодорожной станции Воловец. "Ракета попала в подстанцию рядом с вокзалом в Воловце. На месте происшествия работают спасатели, информацию о пострадавших уточняют. "На объектах в радиусе 500 м выбиты окна, обломки ракеты повредили автомобили поблизости. Информацию о жертвах уточняют. К ликвидации последствий привлечены соответствующие службы", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 3 мая Украина подверглась мощной ракетной атаке. Враг нанес удары по Львовской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и еще ряду областей.

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