В ОП отреагировали на массовый обстрел украинских городов

Сегодняшние ракетные удары российскими войсками по украинским городам демонстрируют, что между Кремлем и ИГИЛ все меньше разницы. Об этом во вторник, 3 мая, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Сначала антисемитские заявления Москвы, теперь - массированные ракетные удары по украинским городам. Львов, Винницкая, Кировоградская, Закарпатье", - сказал Подоляк.

Он добавил, что Россию нужно признать страной - спонсором терроризма.

"Между Кремлем и ИГИЛ все меньше разницы даже на вербальном уровне", - подчеркнул советник главы ОП.

Напомним, вечером 3 мая Украина подверглась мощной ракетной атаке. Враг нанес удары по Львовской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и еще ряду областей.

В результате ракетных ударов российских агрессоров по Львову в части города пропал свет.