Россия ракетами обстреляла Арциз

Украина подверглась самой мощной ракетной атаке с начала войны. Россияне нанесли удары по Львовской, Закарпатской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и еще ряду областей.

Российские военные нанесли ракетный удар по Арцизу в Болградском районе Одесской области. Жителей призвали соблюдать правила при сигнале воздушная тревога. Об этом во вторник, 3 мая, сообщает Суспільне Одеса со ссылкой на городского главу Арциза Сергея Парпуланского.

Об этом стало известно ориентировочно в 22.47 3 мая.

"Российские военные нанесли ракетный удар по Арцизу Одесской области", - проинформировал он.

Чиновник не уточнил деталей. Однако предварительно СМИ писали, что в области слышны взрывы и сработало ПВО.

"Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила поведения при сигнале воздушная тревога", - призвал жителей городской голова.

Напомним, вечером 3 мая Украина подверглась мощной ракетной атаке. Враг нанес удары по Львовской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и еще ряду областей.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин может воспользоваться российским парадом Победы 9 мая, чтобы объявить о массовой мобилизации своих резервов для решающего удара по Украине.

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