Число жертв ДТП на Ровенщине возросло

В Ровенской области произошло жуткое ДТП с бензовозом, микроавтобусом и рейсовым автобусом.

Недалеко от села Ситное Дубенского района Ровенщины произошла смертельная авария с участием бензовоза, маршрутного автобуса и легковушки. В ДТП погибли 27 человек. Ранее сообщалось о 16 жертвах. информацию во вторник, 3 мая, уточнил советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"В ужасном ДТП в Ровенской области, где столкнулись микроавтобус, бензовоз и пассажирский автобус, следователями полиции найдено 27 останков погибших", - уточнил он.

Он отметил, что из 38 пассажиров автобуса уцелело лишь 12 человек.

Также, по его словам, выжил, но в тяжелом состоянии находится водитель бензовоза.

При этом, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito, который по предварительной версии и стал виновником самой масштабной трагедии на дорогах Украины за последнее десятилетие, погиб.

Напомним, на автодороге Киев-Чоп в районе села Сытное Дубенского района произошла массовая ДТП.

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