Почта
 

Число жертв ДТП на Ровенщине возросло

В Ровенской области произошло жуткое ДТП с бензовозом, микроавтобусом и рейсовым автобусом.
Число жертв ДТП на Ровенщине возросло

Недалеко от села Ситное Дубенского района Ровенщины произошла смертельная авария с участием бензовоза, маршрутного автобуса и легковушки. В ДТП погибли 27 человек. Ранее сообщалось о 16 жертвах. информацию во вторник, 3 мая, уточнил  советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко. 

"В ужасном ДТП в Ровенской области, где столкнулись микроавтобус, бензовоз и пассажирский автобус, следователями полиции найдено 27 останков погибших", - уточнил он. 

Он отметил, что из 38 пассажиров автобуса уцелело лишь 12 человек. 
 
Также, по его словам, выжил, но в тяжелом состоянии находится водитель бензовоза. 
 
При этом, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito, который по предварительной версии и стал виновником самой масштабной трагедии на дорогах Украины за последнее десятилетие, погиб. 
 
 
Напомним, на автодороге Киев-Чоп в районе села Сытное Дубенского района произошла массовая ДТП. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK