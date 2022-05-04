Слышны взрывы на Запорожье

Украина подверглась самой мощной ракетной атаке с начала войны. Россияне нанесли удары по Львовской, Закарпатской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и еще ряду областей.

В Запорожской области прогремели взрывы. Их услышали жители региона незадолго до полуночи. Об этом во вторник, 3 мая, сообщает УП.

"Находящийся в Запорожье корреспондент Украинской правды сообщил о взрыве в городе, который был слышен поздно вечером во вторник", - сказано в сообщении.

Официальных данных о случившемся пока нет.

Напомним, вечером 3 мая Украина подверглась мощной ракетной атаке. Враг нанес удары по Львовской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и еще ряду областей.

В результате ракетных ударов российских агрессоров по Львову в части города пропал свет.

В ОП Кремль сравнили с ИГИЛ.

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