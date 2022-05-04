РФ обстреливает Украину от бессилия - Зеленский

Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по населенным пунктам в разных уголках Украины.

Многочисленные ракетные удары России по разным украинским городам во вторник свидетельствуют о ее бессилии победить Украину. Об этом во вторник, 3 мая, в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Очевидно, российские военные сегодня очень нервно отреагировали на наши успехи. Разные украинские города снова стали мишенями для российских ракет, российских ударов: Львов, Винница, Киевская область, Днепропетровская область, Одесса, Харьковская область.

Такой масштаб сегодняшних обстрелов однозначно свидетельствует не о том, что у России есть некая особая военная цель. Нанести удар по Закарпатью - что может конкретно дать России? Они пытаются выместить свое бессилие, потому что Украина им не под силу", - сказал он.

В то же время Зеленский добавил, что России пока под силу сжечь детские аттракционы в харьковском парке Горького или разрушить мост или склад с зерном или жилой дом с людьми.

"Чем больше таких ударов, тем дальше Россия от цивилизации, от того, что называется цивилизованностью", - сказал он.

Напомним, вечером 3 мая Украина подверглась мощной ракетной атаке. Враг нанес удары по Львовской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и еще ряду областей.

В ОП заявили, что сегодняшние ракетные удары российскими войсками по украинским городам демонстрируют, что между Кремлем и ИГИЛ все меньше разницы.

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