Зеленский озвучил требования к РФ

Власти РФ назвали войну в Украине "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" граждан нашего государства.

Россия должна вернуться к границам до 24 февраля и вернуть Украине оккупированный Крым. Об этом во вторник, 3 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в видеоформате на встрече исполнительных директоров, организованном газетой The Wall Street Journal, пишет УНИАН.

При этом украинский лидер отметил, что не рассчитывает на мирное урегулирование конфликта.

"Наши переговорные группы взаимодействуют на уровне их участников. Они обсуждают подготовку встречи лидеров. Я не очень верю в такие переговоры", - отметил он.

Также Зеленский высказал убеждение, что в восстановлении Украины после окончания боевых действий должны принимать участие как Россия, так и европейские страны.

При этом, говоря о России, снова вспомнил тему репараций (выплаты правительства одной страны правительству другой, в качестве компенсации за ущерб, нанесенный во время войны): "Россия должна выплатить Украине репарации".

Ранее Зеленский заявил, что многочисленные ракетные удары России по разным украинским городам во вторник свидетельствуют о ее бессилии победить Украину.

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