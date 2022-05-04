Россия выпустила по Украине около 20 ракет

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по ряду украинских городов. Часть из них сбила ПВО.

Российские войска выпустили около 20 ракет по разным регионам Украины, большинство из них были запущены из Каспийского моря. Об этом, комментируя массовый обстрел территории нашей страны, во вторник, 3 мая, заявили в командовании Воздушных сил ВСУ.

"Вечером 3 мая - воздушная тревога по всей территории Украины. Стратегические бомбардировщики России Ту-95 или Ту-160 наносят ракетные удары из Каспийского региона.

Ориентировочно выпущено 18 ракет, попавших по объектам инфраструктуры Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областей. Также из других средств нанесены ракетные удары по Одесской и Донецкой областям.

По предварительным данным, за сутки 3 мая противовоздушной обороной Воздушных сил и Сухопутных войск сбито по меньшей мере 8 крылатых ракет, данные уточняются. Также есть сведения о поражении 7 беспилотников и одной авиационной ракеты", - сказано в сообщении.

В Командовании обратили внимание на то, что оккупанты берегут свои самолеты и вертолеты, поэтому не заходят в контролируемое Вооруженными силами Украины воздушное пространство.

"В то же время авиация Воздушных сил Украины в течение суток совершила десятки авиавылетов. Под прикрытием истребителей группы ударной авиации нанесли около десяти ракетно-бомбовых ударов по скоплению войск противника, складам боеприпасов и живой силе", - заявили в ВС ВСУ.

Напомним, вечером 3 мая Украина подверглась мощной ракетной атаке. Враг нанес удары по Львовской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и еще ряду областей.

В ОП заявили, что сегодняшние ракетные удары российскими войсками по украинским городам демонстрируют, что между Кремлем и ИГИЛ все меньше разницы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet