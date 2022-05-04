На Закарпатье из-за обстрела поврежден газопровод

В результате ракетного удара российскими войсками по Закарпатью 57 домов в Воловце остались без газоснабжения. Поврежден распределительный газопровод. Об этом во вторник, 3 мая, сообщили в АО "Закарпатгаз".

Потребителей просят перекрыть краны перед газопотребляющим оборудованием.

"Не паникуйте, не распространяйте фото и видео с места событий, особенно, где видны хоть какие-то элементы объектов или местность (враг ведь может корректировать свои действия), в случае тревоги не игнорируйте, а спускайтесь в укрытие", - говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы в Воловце Закарпатской области должны начаться утром 4 мая.

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Напомним, вечером 3 мая Украина подверглась мощной ракетной атаке. Враг нанес удары по Львовской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и еще ряду областей.

В ОП заявили, что сегодняшние ракетные удары российскими войсками по украинским городам демонстрируют, что между Кремлем и ИГИЛ все меньше разницы.