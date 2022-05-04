Россия обстреляла Херсонскую область

В Херсонской области в результате российского обстрела населенных пунктов Кочубеевской общины погиб один человек, еще четыре получили ранения. Об этом во вторник, 3 мая, сказано в сообщении Кочубеевской сельской территориальной общины в Facebook.

"В результате вечернего обстрела территорий населенных пунктов общины получили четыре раненых лица и один человек, к сожалению, погиб", - говорится в публикации.

В общине добавили, что информация, насколько серьезные ранения получили жители, сейчас уточняется.

"Берегите себя и своих родных! Не пренебрегайте возможностью эвакуироваться в безопасное место!" - призвали местных жителей, и напомнили, что враг продолжает обстрелы населенных пунктов Херсонской области.

Напомним, вечером 3 мая Украина подверглась мощной ракетной атаке. Враг нанес удары по Львовской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и еще ряду областей.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин может воспользоваться российским парадом Победы 9 мая, чтобы объявить о массовой мобилизации своих резервов для решающего удара по Украине.

Зеленский заявил, что многочисленные ракетные удары России по разным украинским городам во вторник свидетельствуют о ее бессилии победить Украину.