Войска РФ повторно обстреляли Одесскую область

Российские захватчики вечером 3 мая выпустили из стратегических бомбардировщиков Ту-95 или Ту-160 по меньшей мере 18 ракет из Каспийского региона.

Российские оккупанты повторно обстреляли Одесскую область. Двумя ракетами они ударили по объектам инфраструктуры. Об этом в среду, 4 мая, сообщает оперативное командование "Юг".

"Повторно атакуя Одесскую область, враг ударил еще двумя ракетами по объектам инфраструктуры региона", - говорится в сообщении.

К счастью, в результате вражеских обстрелов никто не пострадал.

По данным Командования ВС ВСУ, российские оккупанты вечером 3 мая выпустили по территории Украины, ориентировочно, 18 крылатых ракет, 8 из которых были сбиты нашими силами ПВО. Под обстрел попали Днепропетровская, Кировоградская, Львовская, Винницкая, Киевская, Закарпатская, Одесская и Донецкая области.

В ОП заявили, что сегодняшние ракетные удары российскими войсками по украинским городам демонстрируют, что между Кремлем и ИГИЛ все меньше разницы. Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet