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Стали известны детали обстрела Львова

Из шести вражеских ракет, выпущенных российскими войсками из Каспийского региона по Львовской области ПВО сбили две.
Стали известны детали обстрела Львова

Во Львове продолжается ликвидация ракетных ударов по городу, которые противник нанес по 3 электроподстанциям, в результате чего наблюдаются перебои с электричеством. Об этом в среду, 4 мая, рассказал Мэр Львова Андрей Садовый.

"Двое человек получили ранения и им предоставляют медицинская помощь. Также есть серьезные повреждения в коммунальной инфраструктуре, вылетели окна, есть перебои с подачей воды. Также есть перебои с электроснабжением в некоторых медицинских учреждениях", - заявил Садовый.

В свою очередь, в Telegram-канале председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что ракеты летели с Каспийского региона. 

По информации Козицкого, в результате этих ракетных ударов трем электрическим подстанциям во Львове нанесли существенные повреждения. Есть задержка в движении поездов.

"Два человека обратились в медучреждения области с осколочными ранениями. По их словам, находились неподалеку от мест взрывов. Состояние пострадавших - средней тяжести", - уточнил он.

Напомним, вечером 3 мая Украина подверглась мощной ракетной атаке. Враг нанес удары по Львовской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и еще ряду областей.

В ОП заявили, что сегодняшние ракетные удары российскими войсками по украинским городам демонстрируют, что между Кремлем и ИГИЛ все меньше разницы. 

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