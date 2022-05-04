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Данилов предостерег Казахстан и Молдову

Ранее источники британского издания The Times утверждали, что Российская Федерация уже разработала четкий план вторжения на территорию Молдовы.
Данилов предостерег Казахстан и Молдову

Россия не остановиться на Украине и Казахстану вместе с Молдовой следует готовиться к нападению. Об этом во вторник, 3 мая, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. 

"Сейчас мир начал такое движение со многими процессами. Я уверен, что на Украине эта война не остановится. Будет еще много других вещей. Лавров на днях сказал, что казахи и молдаване - это братья. Готовьтесь, братья казахи и братья молдаване", - заявил Данилов.

Говоря о том, будет ли война перекинута на территорию Российской Федерации, секретарь СНБО отметил, что это будет зависеть от многих факторов. 

"Это будет зависеть от многих факторов. Путин же сказал, что военторг есть в любом городе. На сколько я понимаю, он уже появился в Брянске, Курске, Белгороде. Может там появится Белгородская, Курская, Брянская народные республики. Что касается нашей независимости, то после того, что сделал Путин, мы будем ее защищать так, как сочтем нужным, и никого спрашивать не будем, и его в том числе", - заявил Данилов.

Накануне Данилов заявил, что венгерские власти знали от российского руководства о подготовке вторжения в Украину и имели территориальный интерес в этой войне.

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