Итоги 03.05: Поддержка Британии и обстрел городов

Премьер-министр Британии выступил с речью перед ВРУ; В нескольких городах страны, в частности во Львове, прогремели мощные взрывы. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Джонсон выступил перед Верховной Радой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к Верховной Раде. Помимо слов поддержки и нового пакета военной помощи, включающего ракеты, радары контрбатарейной борьбы и прочее, премьер-министр Соединенного Королевства сказал главное: "Ukraine will win! Украина победит!".

Также он пообещал Украине противокорабельные ракеты Brimstone и панцирные машины для эвакуации мирных граждан. Он также подчеркнул, что Британия усиливает и ускоряет помощь Украине, "работая с более чем десятком стран".

Враг выпустил ракеты по нескольким украинским городам

Во Львове вечером во вторник, 3 мая, прогремели четыре мощных взрыва. В результате ракетных ударов агрессора часть города осталась без света, воды. Кроме того, после обстрела во Львове началось отключение от интернета.

Также ПВО сбили две крылатые ракеты над Винницей. А в Киеве ракету сбили на подлете в районе Одесской трассы. Взрывы были слышны в Днепре, а в Кировоградской области сообщают о столбе дыма после взрыва.

Правительство разработало план по обеспечению продбезопасности

Кабинет министров Украины утвердил план мер по обеспечению продовольственной безопасности в условиях военного положения. Контролировать объемы украинской сельхозпродукции под экспорт в период военного положения продолжит государство. Будет изучена потребность и количество предприятий, нуждающихся в финансировании для расширения, восстановления и строительства производственных мощностей. Под особым контролем государства будет мониторинг и соответствующее регулирование продуктовых цен.

Зеленский впервые с начала войны выступил в Раде

Зеленский добавил, что нардепы являются частью большого украинского войска, и их фронт – законодательное поле, на котором они должны работать для народа, государства и победы 24 на 7. Президент заявил, что сегодня отсутствие депутата в Раде оправдывает только две вещи: его работа за границей или в регионах ради интересов государства, или его смерть – тоже ради интересов государства.

Также президент заявил, что за время войны Украина и Британия превратились из партнеров в братьев. Он отметил, что “не страшно, когда против тебя злой враг, если рядом с тобой хороший друг. Такой, как Великобритания. И Борис Джонсон. И эти слова не лесть, не любезность, это – реальность”. Он поблагодарил Великобританию и лично премьер-министра Бориса Джонсона за поставки оружия и техники, помощь украинским переселенцам, содействие в расследовании военных преступлений российской армии в Украине, предоставляемую макрофинансовую помощь, намерение участвовать в послевоенном восстановлении Киева и Киевской области и введенные против России санкции.

Нардепы запретили деятельность пророссийских партий

Верховная Рада запретила деятельность пророссийских партий в Украине. "За" проголосовало 17 экс-ОПЗЖ: 12 депутатов из новой группы (Платформа за життя та мир) и еще пять депутатов из ОПЗЖ, которые сейчас внефракционные.

Доходы в госбюджет снизились

В апреле 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 76,2 млрд гривен. Это составляет 74% от поступлений марта (103,4 млрд гривен). По информации Государственной казначейской службы, за январь-апрель 2022 года кассовые расходы госбюджета составили 558,1 млрд грн, в том числе общего фонда госбюджета - 523,3 млрд грн, или 77,7 % от росписи отчетного периода.

НАТО создало новую боевую группу в Румынии

Военно-политический блок НАТО решил активизировать свои силы реагирования и создать новую боевую группу в Румынии. Цель Организации Североатлантического договора - постоянные тренировки солдат, учения и, соответственно, подготовка к любой угрозе для обеспечения безопасности блока. В Румынию также перебросили приличное количество военной техники.

Россия обвинила Израиль в поддержке “неонацистов”

МИД России обвинил правительство Израиля в поддержке "неонацистского режима" в Киеве. Соответствующее заявление было опубликовано в соцсетях российского внешнеполитического ведомства. Кроме того, Москва вновь заявила, что еврейское происхождение президента Украины Владимира Зеленского не является гарантией "защиты от разгула неонацизма в стране".

При этом власти Израиля приняли решение об увеличении гуманитарной и военной помощи Украине после недавнего оскорбительного заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о евреях-антисемитах.

В свою очередь, посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что высказывания официальных лиц РФ о том, что Израиль поддерживает якобы "неонацистский режим" в Киеве, а также вообще использование аналогий с нацистами оскорбляют память жертв Холокоста.

Зеленский стал одним из самых влиятельных политиков мира

Американский журнал TIME проводит голосование в рейтинге ТОП-100 самых влиятельных людей мира. По состоянию на вторник, 3 мая, в нем лидирует президент Украины Владимир Зеленский. За украинского президента Владимира Зеленского голоса "да" отдали 83% читателей, и, соответственно 17% сказали "нет".

Рада расширила возможности теробороны

Парламент расширил возможности территориальной обороны, предоставив возможность бойцам ТрО выполнять задачи в районах ведения военных (боевых) действий. Законопроект также предлагает внести изменения в часть первую статьи 20 закона Об основах национального сопротивления, в которой закреплена возможность выполнения задач ТрО исключительно вне районов ведения военных (боевых) действий.

Оккупанты штурмовали Азовсталь

Оккупанты штурмовали Азовсталь, пробуя прорваться на территорию завода. Перед штурмом авиация оккупантов несколько часов бомбила Азовсталь. Возник масштабный пожар, столб дыма был виден во всех районах Мариуполя. СМИ сообщили о погибших.

Также стало известно, что из Азовстали эвакуировали 156 человек. Люди из Азовстали прибыли в Запорожье. На месте им оказали всю необходимую помощь. Гумкоординатор ООН Оснат Лубрани сообщила, что организация готова повторить операцию по эвакуации гражданских лиц из Азовстали.

Рада поддержала обращение к США о признание РФ спонсором терроризма

Верховная Рада поддержала обращение к Палате представителей и Сенату Конгресса США о признании России государством-спонсором терроризма. Так, депутаты призвали Палату представителей и Сенат Конгресса США усиливать санкции против России и сотрудничающих с ней государств и поддерживающих ее террористический режим, в частности санкциями, предусмотренными в соответствии со статусом государства-спонсора терроризма.

Стало известно, когда Россия планирует завершить “спецоперацию”

Россия установила срок проведения так называемой "спецоперации" в Украине до сентября. По крайней мере такие слухи распространяются среди российских военных. Также стало известно, что РФ уже серьезно готовится к "включению" захваченных территорий юга Украины в состав временно оккупированного Крыма. Там уже начали разрабатывать план и наладили производство печатей для всех учреждений.

Зеленский обратился к парламенту Албании

Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи выступил в парламенте Албании, призвав страну ограничить приезд российских туристов. Также Зеленский подчеркнул, что российские банки должны быть полностью отключены от финансовой системы. Он призвал прекратить торговые отношения, "потому что не сегодня-завтра Россия может ударить по вашему рынку и захочет от вас каких-то политических уступок". Вместе с тем, Зеленский поблагодарил Албанию за поддержку и помощь украинским беженцам.

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