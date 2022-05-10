В Мариуполе эвакуацию ожидают еще 100 тысяч человек - мэр

Мэр Мариуполя считает, что эвакуацию из города не стоит прекращать

В Мариуполе находится 100 тысяч человек и всем им нужно дать шанс на эвакуацию. Об этом сообщил городской голова Вадим Бойченко.

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“Мы должны объединять усилия, не сдаваться и продолжать эвакуацию мирных жителей. Организовать миссию очень сложно, но мы должны вместе с международным сообществом делать все возможное для этого”, - сообщил мэр города.

Также Вадим Бойченко поблагодарил Президента Украины, ООН, Красный Крест и вице-премьера Ирину Верещук за то, что они делают все возможное, чтобы вывезти людей из Мариуполя на более безопасные территории и не останавливают эвакуацию.

К слову, недавно Ирина Верещук сообщила, что на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, который пытаются захватить российские оккупанты, находятся более одной тысячи украинских бойцов. Среди них несколько сотен раненых, в том числе тяжелораненых.

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