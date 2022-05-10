Украинцы преуспели в ведении современной войны – британская разведка

Запад внимательно следит за войной и испытывает гордость за свою помощь Украине

Украинская армия преуспевает в ведении современной войны. Запад гордится тем, что тоже причастен к борьбе украинцев. Об этом заявил глава Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминг, пишет Sky News.

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Он отметил, что война в Украине находится "в центре нашего внимания".

"Страдания и более широкие гуманитарные последствия ужасны, поскольку мы видим последствия неизбирательной войны и просчеты Путина, которые происходят на поле боя", – сказал он.

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Флеминг отметил, что особенностью российско-украинской войны является огромное количество информации о действиях российских войск, которая находится в открытом доступе.

"Это современная война, на которую повлияла и сформировала демократизация информации. И, к счастью, украинцы преуспевают в этом – мы гордимся тем, что играем свою роль в поддержке их усилий", - заявил Флеминг.

Напомним, британская разведка заявила, что недооценка украинского сопротивления и понесенные из-за этого потери не позволили Владимиру Путину 9 мая объявить о военных успехах своей армии в Украине.

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