Зеленский сказал, как Мальта может помочь Украине

Островное государство имеет несколько весомых рычагов влияния на РФ

Мальта может оказать действенную помощь Украине в противостоянии с Россией. Эта небольшая островная страна обладает крупным танкерным флотом, который должен прекратить перевозки российской нефти. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении перед депутатами мальтийского парламента.

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"Суда под вашим флагом используются для транспортировки в том числе и российской нефти. Но каждый доллар и каждое евро, которые вы можете заработать на этом, будут перекрыты очень значительными и болезненными потерями, если все же не удастся остановить продовольственный кризис – а значит, и миграционный кризис – и если российское вторжение пойдет дальше в Европу", - сказал Зеленский.

Также украинский президент призвал власти Мальты отказаться от практики продажи "золотых паспортов" гражданам России.

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"Не позволяйте использовать себя и свой остров. Проверяйте, кто из россиян пытается спрятаться, используя вашу юрисдикцию. Блокируйте недвижимость, яхты и счета, принадлежащие россиянам, которые в большинстве – не просто бизнес, а структуры, связанные с агрессивным российским государством… Чтобы свобода выстояла – каждый должен внести свой вклад", - заявил Зеленский.

Напомним, Зеленский выступил в парламенте Словакии и попросил самолеты и вертолеты. Украинский президент обратился к словацким депутатам с двумя важными просьбами.

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