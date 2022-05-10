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На Сумщине произошло несколько взрывов - глава ОВА

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий призвал жителей не покидать укрытий во время воздушной тревоги.
На Сумщине произошло несколько взрывов - глава ОВА

В Шостинском районе Сумской области раздаются взрывы. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Сумская область, Шосткинский район. Несколько сильных взрывов по разным городам. Не покидайте укрытий во время воздушной тревоги!", - отметил он.

Напомним, что российские военные, сосредоточившие свои позиции на границах с Украиной, вновь обстреляли Сумскую область. На этот раз под вражеский ударом оказалась Белопольская община.

Также сообщалось, что оккупанты обстреляли Сумщину из артиллерии.

 

 

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