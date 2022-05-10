В Днепропетровской области кассетные снаряды упали в водохранилище

Снаряды упали в водохранилище и могут угрожать безопасности рыбаков, так как к их детонации может привести любое взаимодействие с ними.

Во время бомбардировки российскими войсками Зеленодольской общины на Днепропетровщине кассетные снаряды упали в водохранилище и могут угрожать безопасности рыбаков. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

"К их детонации может привести любое взаимодействие с ними", - уточнила омбудсмен.

Напомним, в результате обстрелов Криворожского района Днепропетровской области пострадали элеватор и трансформаторный энергоблок в районе города Зеленодольск.