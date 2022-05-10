Шмыгаль рассказал, как используют конфискованные российсике активы

Кабинет Министров утвердил документ, согласно которому российские активы на территории Украины переходят государству, а точнее Государственному предприятию Национальный инвестиционный фонд.

Конфискованные на территории Украины российских предприятий будут направлены на усиление армии, поддержку людей и восстановление Ураины. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время заседания Кабмина во вторник, 10 мая.

Сообщается, что Кабинет Министров утвердил документ, согласно которому российские активы на территории Украины переходят государству, а точнее Государственному предприятию Национальный инвестиционный фонд.

"И президент, и правительство неоднократно говорили, что Россия должна заплатить за то, что она разрушила в Украине. Все, чем владеет Россия в Украине, мы заберем и направим на усиление армии, поддержку людей и восстановление нашей страны. Продолжаем работу с нашими партнерами, чтобы российские активы в других государствах были конфискованы и переданы на восстановление нашей страны", - подчеркнул премьер.