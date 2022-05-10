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На Луганщине из-за обстрелов невозможно достать людей из-под завалов

В двух селах потерпевшие или погибшие люди назодятся прд завалами с 8 мая, сообщают в ГСЧС.
На Луганщине из-за обстрелов невозможно достать людей из-под завалов

Из-за мощности обстрелов невозможно доехать до Белогоровки и Шипилово Луганской области, чтобы достать людей из-под завалов, которые там находятся с 8 мая. Об этом сообщает прес-служба ГСЧС.

"Города и села Луганщины страдают от постоянных обстрелов. Армия российских оккупантов бьет по всем службам экстренного реагирования, чтобы никто не помогал мирному населению. Из-за мощности обстрелов невозможно доехать до Белогоровки и Шипилово, чтобы достать людей из-под завалов, которые там находятся с 8 мая. Кроме того, продолжаются массированные обстрелы Тошковки, Нижнего, Рубежного, Воеводовки, Белогоровки. Громко и в Северодонецке и Лисичанске", - сообщают в ГСЧС.

Сообщается, что в Северодонецке и Лисичанске российские захватчики попали в жилые дома, также в областном центре попали по зданию Нацполиции.

 

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