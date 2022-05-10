Совершена масштабная DDoS-атака на сайты украинских телеком-операторов

Вероятной целью кибератаки является использование ее для проведения очередной информационно-психологической операции против жителей Украины, сообщают в Госспецсвязи.

Российские хакеры совершили масштабную DDoS-атаку на сайты украинских телеком-операторов. Об этом сообщают в Госспецсвязи.

Сообщается, что агрессор продолжает атаковать украинскую инфраструктуру не только снарядами и ракетами, но и с помощью кибератак.

"В День победы над фашизмом вражеские хакеры начали масштабную DDoS-атаку на сайты ведущих телекоммуникационных компаний Украины. Россияне даже не пытаются скрыть свои действия и выкладывают сообщения об атаках в интернет. Прятаться нет смысла - весь мир знает, кто все это время маскировался за анонимными киберзлоумышленниками", - говорится в сообщении.

Несмотря на частичную недоступность сайтов части атакуемых компаний, их сети работают без перебоев. У некоторых пользователей возможно незначительное ухудшение качества доступа в интернет. Но в целом ни на работу компаний, ни на предоставление услуг своим потребителям эта DDoS-атака фактически не повлияла.

"Вероятной целью кибератаки является использование ее для проведения очередной информационно-психологической операции против жителей Украины. Российские преступники еще раз пытаются лишить украинцев доступа к интернету и правдивой информации, посеять панические настроения. Сейчас специалисты принимают все меры для уменьшения влияния вражеской DDoS-атаки", - сообщают в Госспецсвязи.

Ранее сообщалось, что целью России является захват всей территории страны, поэтому кибератакам подвергаются как региональные, так и общенациональные ресурсы.