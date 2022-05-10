Враг обстрелял приграничные районы двух областей

Под обстрел попали приграничные районы Сумской и Черниговской областей. Стреляли с территориии Российской Федерации.

Вечером во вторник, 10 мая, враг снова обстрелял приграничные районы Сумщины и Черниговщины. Об этом сообщают в Госпогранслужбе.

Сообщается, что вражеские самолеты дважды стреляли неуправляемыми ракетами по приграничным территориям Сумщины и дважды - из минометов по территории Черниговщины со стороны российского села Новые Юрковичи.

Сообщений о потерпевших и разрушениях пока нет.

Ранее сообщалось, что из-за мощности обстрелов невозможно доехать до Белогоровки и Шипилово Луганской области, чтобы достать людей из-под завалов, которые там находятся с 8 мая.