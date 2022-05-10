Возросла интенсивность обстрелов Харьковского района - глава ОВА

В Купянском районе Хальковской области один человек погиб, В харькоском районе - шесть раненых, В Лозовском и Изюмском - еще двое.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов вечером 10 мая сообщил о ситуации в области.

"Возросла интенсивность обстрелов Харьковского района. Сегодня - шесть раненых. В Лозовском и Изюмском районах также двое пострадавших. В Купянском районе, к сожалению, один человек погиб. В Харькове госпитализировали с ранениями два человека, которые также пострадали в результате обстрелов оккупантов", - сообщает Синегубов.

Отступая, российские оккупанты оставляют после себя смертельные ловушки.

"В недавно освобожденных Циркунах на российской растяжке подорвались две мирные жительницы", - сообщает глава ОВА.

Есть у главы ОВА и приятные новости.

"Благодаря успешным наступательным действиям наши защитники освободили от захватчиков Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак. Таким образом, врага отогнали еще дальше от Харькова, и у оккупантов еще меньше возможностей обстреливать областной центр. На Изюмском направлении враг готовит новую попытку наступления, но наши военные надежно удерживают позиции и готовы уничтожать оккупантов и дальше", - сообщил Синегубов.