Война убила в Украине 3000 хронических больных

С начала вторжения войск РФ в Украине умерло не менее трех тысяч человек из-за отсутствия доступа к лечению хронических заболеваний.

С начала вторжения войск РФ в Украине умерло не менее трех тысяч человек из-за отсутствия доступа к лечению хронических заболеваний. Об этом сообщил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге в ходе встречи с представителями 53 стран-членов в Копенгагене, пишет Reuters.

"У 40% семей есть по крайней мере один член, нуждающийся в хроническом лечении, которого они больше не могут найти, что, по оценкам, привело к по меньшей мере 3000 преждевременным смертям, которых можно было избежать", - подчеркнул Клюге в речи.

Речь идет, в частности, о таких заболеваниях, как ВИЧ/СПИД и рак.

ВОЗ также задокументировала около 200 атак российской армии на здравоохранительные учреждения в Украине.

Сообщается, что назаседании организации приняли резолюцию, которая может привести к закрытию регионального офиса в России и приостановке встреч в стране из-за начавшейся войной в Украине.

Представитель России Андрей Плутницкий выступил против резолюции и сказал, что он "крайне разочарован", однако некоторые страны раскритиковали меры ВОЗ по ограничению России, заявляя, что они недостаточны.

"Закрытие российского европейского центра кажется мягким. Путину будет безразлично", – прокомментировал Лоуренс Гостин, профессор Джорджтаунского права в Вашингтоне, внимательно следящий за ВОЗ.

В начале мая стало известно, что в результате полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 10 врачей и повреждены около 500 медучреждений.

Ранее сообщалось, что врезультате российского полномасштабного вторжения и войны в нашей стране полностью прекращено лечение онкобольных.