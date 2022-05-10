В США сенаторы призывают признать РФ спонсором терроризма - СН

Такое решение Вашингтона будет означать полную дисквалификацию России из цивилизованного мира, отметил Арахамия.

Американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь подготовили резолюцию с призывом к Госдепу США признать Россию страной, спонсирующей терроризм. Об этом во вторник, 10 мая, сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

"Сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представят резолюцию с призывом к госсекретарю США Энтони Блинкену признать Россию государством-спонсором терроризма", - говорится в сообщении.

По словам нардепа, такое решение будет означать полную дисквалификацию России из цивилизованного мира.

"В такой стране никогда не будет проведена Олимпиада, там не будут выступать мировые звезды, туда никогда не придет инвестор. Это изоляция, которой россия не видела даже во время Холодной войны", - уточнил Арахамия.

Напомним, 3 мая депутаты Верховной Рады Украины призвали Палату представителей и Сенат Конгресса США усилить санкции против России и сотрудничающих с ней государств, в частности ввести рестрикции, предусмотренные в соответствии со статусом государства-спонсора терроризма.

Как сообщал Энтони Блинкен, США изучают возможность включения Российской Федерации в свой список стран-спонсоров терроризма.