Между капельками. Как жил первый президент Кравчук

88-летний Леонид Кравчук, президент Украины в 1991—1994 годах, ушел из жизни 10 мая, в прошлом году он перенес операцию на сердце в Германии и с тех пор не покидал клинику.

Политическую карьеру первого президента Украины Леонида Кравчука лучше всего характеризует один известный анекдот - о том, как Кравчук, Борис Ельцин и Джордж Буш-старший должны перебежать из одного здания в другое под проливным ливнем. Президенты России и Штатов финишируют мокрыми до нитки, а украинский лидер - абсолютно сухим. "А я аккуратно, между капельками", - объяснил он коллегам.

Кравчук долгие годы боролся с "украинским буржуазным национализмом" на должности главного идеолога компартии УССР, а потом - стал "отцом независимости" Украины. Он триумфально выиграл первые в истории Украины президентские выборы в первом туре, но не смог удержаться на этом посту даже один срок, проиграв досрочные выборы и став первым на постсоветском пространстве лидером, передавшим власть мирно.

Президентство Кравчука ознаменовалось пятизначной инфляцией и крахом экономики Украины, а его символом стала "кравчучка" - разновидность ручной тележки, особенно популярной среди челноков первой половины 90-х. После своего президентского срока Кравчук поначалу ратовал за сближение с Россией и поддерживал Виктора Януковича. Потом превратился в убежденного сторонника НАТО и отстаивал интересы Киева на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе.

Независимость

В июле 1990 года Кравчук стал главой Верховной рады. 24 августа 1991 года, по воспоминаниям очевидцев, Кравчук до последнего сомневался, стоит ли ставить акт о независимости на голосование: уверенности в положительном исходе голосования у него якобы не было и он предлагал перенести решающий момент на пару дней. В этот момент к креслу спикера подошел один из лидеров Руха, поэт Дмитрий Павлычко и пригрозил задушить его, если голосование не состоится немедленно. Кравчук внял "просьбе", а зал дружно проголосовал "за". День этого голосования с тех пор празднуется на Украине как День независимости.

Еще через неделю президиум Верховной рады, учитывая поддержку украинской Компартией августовского путча, принял решение о ее запрете. Говорят, что после этого на аудиенцию к Кравчуку пришла делегация коммунистической верхушки и заявила, что принимать решение о запрете Компартии может исключительно Верховный суд. "Так вы хотите, чтобы вас еще и судили?" - якобы отреагировал на заявление бывших коллег по ЦК Кравчук.

Тогда же Верховная рада под руководством Леонида Кравчука назначила на 1 декабря 1991 года референдум для подтверждения независимости страны, а также первые в истории страны президентские выборы.

Так Кравчук получил дополнительный аргумент для того, чтобы не принимать участие в переговорах о новом союзном договоре, которые пытался реанимировать Михаил Горбачев: дескать, до референдума обсуждать нечего.

А 1 декабря 90,3% украинцев проголосовали за независимость их страны. 61,6% пришедших на участки граждан поддержали Леонида Кравчука, избрав его первым президентом Украины.

"Я горжусь тем, что распалась последняя империя в истории человечества. Я горжусь тем, что сегодня есть независимая Украина", - говорил Кравчук позднее.

Будапештский меморандум

Формально от имени Украины этот договор подписывал второй президент Украины Леонид Кучма, но львиная доля переговорного процесса пришлась как раз на президентство Кравчука. Взамен Киев якобы должен был получить гарантии безопасности и территориальной целостности от великих мировых держав. Аннексия Россией Крыма в 2014 году обесценила этот договор.

Сам Кравчук считал, что действовал правильно. "Ядерное оружие, находившееся на территории Украины, было чужим, российским оружием - "кнопка" в России, производство в России. Мы ничего не могли сделать с этим оружием", - говорил он в августе 2011 года.

Разные альянсы

В 1998 и 2002 годах Кравчук избирался в Верховную Раду во главе списка партии Виктора Медведчука - украинского политика и кума президента России Владимира Путина, который возглавлял запрещенную с начала войны пророссийскую партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" и еще до начала вторжения оказался обвинен в государственной измене.

Накануне Оранжевой революции 2004 года Кравчук поддерживал Виктора Януковича, называя себя его ВИП-агитатором, а в сентябре 2005 года заявил, что кампанию Виктора Ющенко якобы финансировал Борис Березовский. Одновременно он солидаризировался с "оранжевыми", выступая против федеративного устройства Украины и за сохранение статуса украинского языка как единственного государственного.

На парламентских выборах 2006 года Леонид Кравчук вошел в последний политический альянс с Виктором Медведчуком, возглавив пророссийский блок Не Так!. Этот проект набрал всего 1% голосов избирателей, а Кравчук после той кампании ушел из активной политики. Тем не менее, он продолжал оставаться активным комментатором украинской политической жизни.

После начала конфликта на Донбассе Кравчук занял резко патриотическую позицию. Летом 2020 года президент Владимир Зеленский назначил его главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Впрочем, на протяжении последнего года "минские переговоры" все никак не могли выйти из тупика.

Цитаты

“Независимость пришла в Украину неожиданно — прилетел Кравчук и привез ее на тарелочке с голубой каемочкой”.

“Я буду говорить с кем угодно, но я никогда не подпишу документ, который навредит Украине. Те ультра-патриоты, которые меня критикуют, что я с кем-то говорю, уже подписали Минские договоренности, где мы до сегодняшнего дня не можем занять точную и понятную позицию”.

“Самая большая ошибка Януковича в том, что он согласился быть президентом”.

“Нам не надо забирать Крым, он сам к нам придет. Потому что Россия все больше показывает свою неспособность управлять им”.

“Если кому-то в Кремле придет в голову безумная мысль напасть на Украину,я убежден, что Европа с Украиной, мир, США с Украиной, и это будет последний гвоздь для России”.