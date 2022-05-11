Украинская экономика восстановится быстро - ОП

Решающими стимулами станут, в частности, беспошлинная торговля со многими странами и передача Киеву замороженных российских активов.

Экономика Украины, которая падает из-за развязанной Россией войны, быстро восстановится благодаря поддержке стран-союзников. Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телемарафона во вторник, 10 мая.

По словам чиновника, решающими стимулами станут беспошлинная торговля практически со всем миром и передача Киеву замороженных российских активов. Устенко информировал, что более 300 млрд долларов таких средств уже принадлежат Украине, идет юридическая подготовка к их направлению на восстановление нашей страны.

"Есть еще 150 млрд долларов российской номенклатуры, которые также должны быть отданы Украине", - добавил советник.

По словам представителя Офиса президента, прямые убытки нашей страны от российского вторжения уже составляют около 650 млрд долларов, с непрямыми - выше 1 триллиона.

"Все это будет оплачено РФ. Если их не хватит, есть механизм, как мы их будем взыскивать в течение десятилетий", - заверил он.

Наконец, Устенко прокомментировал ситуацию с дефицитом топлива. По его словам, цены на горючее в ближайшем будущем увеличатся, что позволит властям завезти больше топлива и разрешить кризис.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития спрогнозировал, что падение ВВП Украины в 2022 году может составить 30%, что значительно хуже мартовских ожиданий банка (падение на 20%).