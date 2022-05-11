Над Азовсталью поднимается столб черного дыма

Российские войска продолжают обстреливать предприятие, на территории которого укрываются защитники и мирное население.

Заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко во вторник, 10 мая, показал видео последствий российских авианалетов на металлургический комбинат Азовсталь.

По словам чиновника, вражеские атаки на предприятие осуществляются каждый час, тогда как на Азовстали укрываются и гражданские, и военные. Над заводом поднимается дым.

В Сети появилось видео, на котором показано, что внутри Азовстали бушует пожар.

Как сообщалось, работнику по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЧАО МК Азовсталь, который передал врагу данные о расположении подземных тоннелей завода, объявили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, и коллаборационной деятельности.