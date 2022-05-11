Зеленский: ВСУ оттесняют оккупантов от Харькова

Глава государства призывает соотечественников доверять украинской армии, которая обязательно освободит всю Украину.

Президент Владимир Зеленский во вторник, 10 мая, выступил с видеообращением по итогам 76-го дня войны, в ходе которого рассказал об успехах украинской армии на Харьковском направлении.

"Вооруженные Силы нашего государства обеспечили всем хорошие новости из Харьковской области. Постепенно оттесняют оккупантов от Харькова. Я благодарен всем нашим защитникам и защитницам, которые держат оборону и проявляют действительно сверхчеловеческую силу, чтобы изгнать армию захватчиков. Когда-то вторую по мощи армию мира", - сказал глава государства.

При этом он призвал украинцев не давить на ВСУ, ожидая от них беспрерывных побед, а доверять им.

"Хочу также призвать всех наших людей, и особенно тех, кто в тылу, не распространять чрезмерные эмоции. Не стоит создавать такую ​​атмосферу специфического морального давления, когда еженедельно и ежедневно ожидаются определенные победы. Вооруженные Силы Украины делают все для освобождения нашей земли и людей. Для освобождения всех городов - Херсона, Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и всех других", - подчеркнул Зеленский.