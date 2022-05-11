Впервые в истории: штат США признал область Украины побратимом

Сергей Гамалий выразил благодарность американскому коллеге Тейту Ривзу за такое решение.

Американский штат Миссисипи провозгласил Хмельницкую область регионом-побратимом. Об этом во вторник, 10 мая, сообщил глава области Сергей Гамалий.

"Есть уникальная новость. Штат Миссисипи признал нашу область областью-побратимом. Это впервые в истории штат США принял такое решение. Благодарен губернатору штата Миссисипи за поддержку нашей области и нашей страны в столь сложное время", - говорится в сообщении.

Как известно, Миссисипи, один из 50 американских штатов, расположен на юге страны. Столица и крупнейший город - Джексон. Регионом руководит губернатор-республиканец Тейт Ривз.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на виртуальном саммите G7 предложил лидерам стран Большой семерки взять шефство над разрушенными вследствие войны населенными пунктами.