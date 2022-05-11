Защитники показали, как уничтожили вражескую САУ
В ходе атаки, кроме российской 152-миллиметровой гаубицы, наши бойцы разбили также несколько 122-миллиметровых установок Д-30.
Военные 59-ой отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка во вторник, 10 мая, обнародовали видео уничтожения российской самоходной артиллерийской установки 2С19 Мста-С.
"Эта смертоносная машина - дальнобойная 152-миллиметровая гаубица, - приволоченная россиянами на нашу землю убивать украинцев, отныне валяется кучкой металлолома, которая засоряет украинское поле", - говорится в сообщении.
Как подчеркнули защитники, в ходе этой атаки, кроме САУ, были уничтожены также несколько 122-миллиметровых установок Д-30 противника.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: