Защитники показали, как уничтожили вражескую САУ

В ходе атаки, кроме российской 152-миллиметровой гаубицы, наши бойцы разбили также несколько 122-миллиметровых установок Д-30.

Военные 59-ой отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка во вторник, 10 мая, обнародовали видео уничтожения российской самоходной артиллерийской установки 2С19 Мста-С.

"Эта смертоносная машина - дальнобойная 152-миллиметровая гаубица, - приволоченная россиянами на нашу землю убивать украинцев, отныне валяется кучкой металлолома, которая засоряет украинское поле", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули защитники, в ходе этой атаки, кроме САУ, были уничтожены также несколько 122-миллиметровых установок Д-30 противника.