Дорожная карта по санкциям для РФ готова - Киев

Над документом работала группа экспертов из США и Украины. Его реализация уже началась.

Специальная группа международных экспертов под председательством бывшего посла США в России Майкла Макфола и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака во вторник, 10 мая, предложила Дорожную карту энергетических санкций по РФ. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

По словам главы государства, этот документ необходим, чтобы ограничить возможности Кремля продолжать войну, не нанося ущерба мировой экономике.

"Это подробный документ, который описывает, что нужно сделать, чтобы России стало действительно сложно финансировать эту войну, но при этом - чтобы глобальная экономика не понесла потери из-за ограничений для российских энергоресурсов", - уточнил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Дорожная карта - это рационально составленный документ, работа над реализацией которого уже ведется.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что позиция Венгрии в вопросе эмбарго на российскую нефть остается неизменной - венгерское правительство не поддерживает введение эмбарго на энергоносители из РФ.