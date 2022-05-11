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Оккупанты украли из музея Мелитополя скифское золото

По факту нарушения законов и обычаев войны Запорожская областная прокуратура начала уголовное производство.
Оккупанты украли из музея Мелитополя скифское золото
Оккупанты украли из музея Мелитополя скифское золото / zap.gp.gov.ua

Российские военные во временно оккупированном Мелитополе украли историко-культурные ценности из краеведческого музея, в том числе коллекцию скифского золота. Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура.

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Следствие сообщает, что в апреле российские оккупанты и представители оккупационной администрации похитили из Мелитопольского краеведческого музея национальные ценности Украины.

"По предварительным данным, среди украденного имущества была коллекция скифского золота, что была обнаружена археологами в 50-х годах прошлого столетия", – говорится в заявлении.

Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины).

Ранее сообщалось, что Путин может ввести военное положение в РФ. В разведке США считают, что причиной может послужить безуспешная война в Украине.

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