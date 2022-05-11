Оккупанты обстреляли из минометов Черниговскую область

Глава ОВА призвал жителей области быть очень осторожными

Сегодня утром российские войска с территории России обстреляли из минометов Черниговскую область. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Буквально час назад, в 6 утра, произведен очередной минометный обстрел нашей территории с территории москальской мразоты. Враг постоянно это делает. Поэтому у меня большая просьба, особенно к жителям приграничных районов области, будьте, пожалуйста, осторожны", - поделился глава ОВА.

Чаус призвал жителей региона, особенно приграничных районов, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, поскольку враг не перестает обстреливать область из минометов и с воздуха.

Отметим, что вчера российская авиация нанесла очередные удары по Черниговской области, а именно по приграничным районам. Оккупанты использовали неуправляемые ракеты.

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